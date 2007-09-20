На трассе "Киев-Харьков" перевернувшаяся фура высыпала на асфальт "ковер" из яблок

На трассу высыпались тонны яблок.



В пятницу, 21 сентября, на трассе Киев-Харьков перевернулась фура с фруктами, передает



По данным Киев Оперативный, на 120-м км трассы из фуры выпали тонны яблок прямо на дорогу.



Грузовик перекрыл трассу, образовалась пробка.



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Пострадавших в результате инцидента нет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В пятницу, 21 сентября, на трассе Киев-Харьков перевернулась фура с фруктами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время По данным Киев Оперативный, на 120-м км трассы из фуры выпали тонны яблок прямо на дорогу.Грузовик перекрыл трассу, образовалась пробка.Пострадавших в результате инцидента нет.



