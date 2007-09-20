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Раздел: Происшествия  
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На трассе "Киев-Харьков" перевернувшаяся фура высыпала на асфальт "ковер" из яблок

На трассе "Киев-Харьков" перевернувшаяся фура высыпала на асфальт "ковер" из яблокНа трассу высыпались тонны яблок.

В пятницу, 21 сентября, на трассе Киев-Харьков перевернулась фура с фруктами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По данным Киев Оперативный, на 120-м км трассы из фуры выпали тонны яблок прямо на дорогу.

Грузовик перекрыл трассу, образовалась пробка.

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Пострадавших в результате инцидента нет.
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 Теги: Киев-Харьков, фура, яблоки, ДТП

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Сегодня, 15:37 » Автор: Алена Шимко
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