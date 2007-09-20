» » Авария на газопроводе в Сумах: есть погибший
Раздел: Происшествия  
0

Авария на газопроводе в Сумах: есть погибший

Авария на газопроводе в Сумах: есть погибшийСтолб огня достигал 10 метров.

В полиции считают, что вмешательство в работу газопровода совершил именно погибший. В результате чего получил смертельные ожоги, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На окраине города Сумы произошел пожар на газораспределительной сети высокого давления, погиб один человек. Об этом сообщает региональное управление сегодня, 22 сентября.

По словам начальника полиции города Сумы Павла Карабута, одна из версий – злоумышленники сняли запорную арматуру с задвижки газораспределительной станции, в результате чего и произошла авария. Столб огня достигал 10 метров.

А полиции рассказали, что около четырех утра поступило сообщение, что в доме, неподалеку от места происшествия, нашли обгоревший труп мужчины. Им оказался 73-летний пенсионер. В прошлом мужчина работал газосварщиком.

"Исходя из собранных материалов, у нас есть все основания считать, что вмешательство в работу газопровода совершил именно погибший. В результате чего получил смертельные ожоги", – заявил Карабута.

В полиции событие квалифицировалипо статье об умышленном убийства (ст.115 УК Украины с отметкой несчастный случай) и по статье повреждение или разрушение магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов (ст.292. ч.1 УК Украины).

Читайте также: Страшная авария на трассе Киев - Харьков: есть погибший

На месте происшествия продолжаются дальнейшие следственные действия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сумы, гозапровод, авария, погибший

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:34 » Автор: Алена Шимко
     126
     0

Похожие новости по теме

На трассе Киев-Ковель грузовик въехал в гужевой воз: есть погибший На трассе Киев-Ковель грузовик въехал в гужевой воз: есть погибший

Один человек погиб и один получил травмы.

Страшная авария на трассе Киев - Харьков: есть погибший Страшная авария на трассе Киев - Харьков: есть погибший

По предварительной информации, погиб водитель.

Ужасная авария на Закарпатье: один погибший, пять пострадавших Ужасная авария на Закарпатье: один погибший, пять пострадавших

Совершили столкновение два иномарки - Volkswagen Passat и КIA.

На Одесчине ВАЗ столкнулся с грузовиком: есть погибший На Одесчине ВАЗ столкнулся с грузовиком: есть погибший

В ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

Страшная авария в Крыму: есть жертвы Страшная авария в Крыму: есть жертвы

В результате ДТП - один погибший и семеро пострадавших.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх