Раздел: Происшествия
Авария на газопроводе в Сумах: есть погибший
Столб огня достигал 10 метров.
В полиции считают, что вмешательство в работу газопровода совершил именно погибший. В результате чего получил смертельные ожоги, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На окраине города Сумы произошел пожар на газораспределительной сети высокого давления, погиб один человек. Об этом сообщает региональное управление сегодня, 22 сентября.
По словам начальника полиции города Сумы Павла Карабута, одна из версий – злоумышленники сняли запорную арматуру с задвижки газораспределительной станции, в результате чего и произошла авария. Столб огня достигал 10 метров.
А полиции рассказали, что около четырех утра поступило сообщение, что в доме, неподалеку от места происшествия, нашли обгоревший труп мужчины. Им оказался 73-летний пенсионер. В прошлом мужчина работал газосварщиком.
"Исходя из собранных материалов, у нас есть все основания считать, что вмешательство в работу газопровода совершил именно погибший. В результате чего получил смертельные ожоги", – заявил Карабута.
В полиции событие квалифицировалипо статье об умышленном убийства (ст.115 УК Украины с отметкой несчастный случай) и по статье повреждение или разрушение магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов (ст.292. ч.1 УК Украины).
Читайте также: Страшная авария на трассе Киев - Харьков: есть погибший
На месте происшествия продолжаются дальнейшие следственные действия.
В полиции считают, что вмешательство в работу газопровода совершил именно погибший. В результате чего получил смертельные ожоги, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На окраине города Сумы произошел пожар на газораспределительной сети высокого давления, погиб один человек. Об этом сообщает региональное управление сегодня, 22 сентября.
По словам начальника полиции города Сумы Павла Карабута, одна из версий – злоумышленники сняли запорную арматуру с задвижки газораспределительной станции, в результате чего и произошла авария. Столб огня достигал 10 метров.
А полиции рассказали, что около четырех утра поступило сообщение, что в доме, неподалеку от места происшествия, нашли обгоревший труп мужчины. Им оказался 73-летний пенсионер. В прошлом мужчина работал газосварщиком.
"Исходя из собранных материалов, у нас есть все основания считать, что вмешательство в работу газопровода совершил именно погибший. В результате чего получил смертельные ожоги", – заявил Карабута.
В полиции событие квалифицировалипо статье об умышленном убийства (ст.115 УК Украины с отметкой несчастный случай) и по статье повреждение или разрушение магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов (ст.292. ч.1 УК Украины).
Читайте также: Страшная авария на трассе Киев - Харьков: есть погибший
На месте происшествия продолжаются дальнейшие следственные действия.
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