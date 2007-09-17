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Раздел: Происшествия  
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В Киеве бывший "АТОшник" арестован за сбыт оружия и боеприпасов

В Киеве бывший "АТОшник" арестован за сбыт оружия и боеприпасовПосле демобилизации прихватил с собой оружие и боеприпасы.

Мужчина - житель Киевской области, 1985 года рождения, участник боевых действий на востоке страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Полиция Киева совместно с работниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством городской прокуратуры разоблачили злоумышленника, который занимался сбытом оружия, а именно автомата Калашникова, гранатометов, пистолетов-пулеметов и патронов к ним.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции. Отмечается, что правоохранители получили оперативную информацию в отношении мужчины, который на территории Оболонского района города Киева планировал сбыт огнестрельного оружия. Следователи территориального управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

По словам начальника главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, во время досудебного расследования полицейские совместно с представителями СБУ установили анкетные данные мужчины и провели его задержание. Мужчину задержали при попытке сбыта оружия и боеприпасов. Опасные предметы изъяли.

"Он - житель Киевской области, 1985 года рождения, участник боевых действий на востоке страны. Вероятно, что после демобилизации прихватил с собой оружие и боеприпасы, которые планировал реализовать в столице. А это - автомат Калашникова с патронами к нему, два гранатомета РПГ-26, две ручные гранаты Ф-1 с запалами, два пистолета-пулемета "Скорпион" с двумя магазинами, а также 100 тыс. гривен", - сообщил Крищенко.

После получения соответствующих постановлений и разрешений судей правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства задержанного. Там полицейские нашли еще десятки единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, оборот которых запрещен законом. Изъятое направили на экспертизу.

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"Досудебное расследование продолжается, готовится предъявление сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до семи лет лишения свободы. Также в ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Крищенко.
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 Теги: Киев, сбыт, оружие, боеприпасы, арест

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Сегодня, 17:55 » Автор: Алена Шимко
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