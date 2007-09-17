Раздел: Происшествия
На Донбассе увеличилось число обстрелов
Наблюдатели миссии по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы передвижения.
В период с 3 до 16 сентября миссия СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе более чем на 30% по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Увеличение количества таких нарушений наблюдалось несмотря на подтверждение приверженности прекращению огня по случаю начала нового учебного года, которое вступило в силу 29 августа в 00:01", - отметили в ОБСЕ.
Наблюдатели добавили, что с начала текущего года миссия подтвердила информацию о 182 жертвах среди гражданского населения, из них 34 - погибших и 148 раненых.
Также сообщается, что наблюдатели миссии по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы передвижения, в частности на блокпостах в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области и в неподконтрольных правительству районах вблизи границы с РФ.
Читайте также: На Донбассе существенно возросло количество обстрелов
В целом патрули СММ сталкивались с ограничениями со стороны вооруженных формирований 47 раз, со стороны ВСУ - трижды.
В период с 3 до 16 сентября миссия СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе более чем на 30% по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Увеличение количества таких нарушений наблюдалось несмотря на подтверждение приверженности прекращению огня по случаю начала нового учебного года, которое вступило в силу 29 августа в 00:01", - отметили в ОБСЕ.
Наблюдатели добавили, что с начала текущего года миссия подтвердила информацию о 182 жертвах среди гражданского населения, из них 34 - погибших и 148 раненых.
Также сообщается, что наблюдатели миссии по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы передвижения, в частности на блокпостах в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области и в неподконтрольных правительству районах вблизи границы с РФ.
Читайте также: На Донбассе существенно возросло количество обстрелов
В целом патрули СММ сталкивались с ограничениями со стороны вооруженных формирований 47 раз, со стороны ВСУ - трижды.
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