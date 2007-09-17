Раздел: Происшествия
Возле границы с РФ снова заметили колонну грузовиков
Перемещения в этом районе были зафиксированы 8 августа.
В неподконтрольном Украине районе Донецкой области недалеко от границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, беспилотник миссии ОБСЕ выявил колонну из 10 грузовиков ("КамАЗ") с крытыми брезентом грузовыми отсеками.
Об этом говорится в отчете миссии с данными по состоянию на 17 сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"С помощью БПЛА СММ дальнего радиуса действия подобные перемещения в этом районе были зафиксированы 8 августа", - напомнили в ОБСЕ.
По сообщению наблюдателей, также на Донбассе зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отвода.
Читайте также: Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонну грузовиков у границы с Россией
"93 единицы (вооружение - ред.) - в течение двухнедельного периода, из которых 56 в неподконтрольных правительству районах", - заявили в миссии.
В неподконтрольном Украине районе Донецкой области недалеко от границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, беспилотник миссии ОБСЕ выявил колонну из 10 грузовиков ("КамАЗ") с крытыми брезентом грузовыми отсеками.
Об этом говорится в отчете миссии с данными по состоянию на 17 сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"С помощью БПЛА СММ дальнего радиуса действия подобные перемещения в этом районе были зафиксированы 8 августа", - напомнили в ОБСЕ.
По сообщению наблюдателей, также на Донбассе зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отвода.
Читайте также: Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонну грузовиков у границы с Россией
"93 единицы (вооружение - ред.) - в течение двухнедельного периода, из которых 56 в неподконтрольных правительству районах", - заявили в миссии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
119
0
Также советуем посмотреть
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
- Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»
- Хуг заявил о регрессе в разведении сил на Донбассе
- Виступ Порошенко у Раді був всеохопним
- Американские студенты забавно разыграли McDonald's
- В «ЛНР» снова проблемы с мобильной связью
- На пляже в Новой Зеландии засняли морское «НЛО»
- Спичрайтеры Порошенко с задачей справились
Оставьте свой комментарий