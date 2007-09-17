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Раздел: Происшествия  
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Возле границы с РФ снова заметили колонну грузовиков

Возле границы с РФ снова заметили колонну грузовиковПеремещения в этом районе были зафиксированы 8 августа.

В неподконтрольном Украине районе Донецкой области недалеко от границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, беспилотник миссии ОБСЕ выявил колонну из 10 грузовиков ("КамАЗ") с крытыми брезентом грузовыми отсеками.

Об этом говорится в отчете миссии с данными по состоянию на 17 сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"С помощью БПЛА СММ дальнего радиуса действия подобные перемещения в этом районе были зафиксированы 8 августа", - напомнили в ОБСЕ.

По сообщению наблюдателей, также на Донбассе зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отвода.

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"93 единицы (вооружение - ред.) - в течение двухнедельного периода, из которых 56 в неподконтрольных правительству районах", - заявили в миссии.
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 Теги: Россия, грузовик

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Сегодня, 19:40 » Автор: Едгар Букмирза
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