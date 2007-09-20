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Раздел: Происшествия  
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В зоне ООС умер наемник из России

В зоне ООС умер наемник из РоссииОн родился в Санкт-Петербурге.

Российские наемники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей понесли не боевые потери. Умер наемник с позывным «Гуф».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Ведомости Донбасса».

Как сообщают источники в зоне ООС умер наемник и Санкт-Петербурга Семин Павел с позывным «Гуф».

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О Семине известно, что он родился в Санкт-Петербурге 28 марта 1982 года, умер 20 сентября 2018 года. При этом причины смерти не указываются.
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 Теги: ООС, Россия

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Вчера, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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