Раздел: Происшествия
В зоне ООС умер наемник из России
Он родился в Санкт-Петербурге.
Российские наемники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей понесли не боевые потери. Умер наемник с позывным «Гуф».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Ведомости Донбасса».
Как сообщают источники в зоне ООС умер наемник и Санкт-Петербурга Семин Павел с позывным «Гуф».
Читайте также: В зоне ООС задержан наемник из батальона «Призрак». Видео
О Семине известно, что он родился в Санкт-Петербурге 28 марта 1982 года, умер 20 сентября 2018 года. При этом причины смерти не указываются.
Российские наемники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей понесли не боевые потери. Умер наемник с позывным «Гуф».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Ведомости Донбасса».
Как сообщают источники в зоне ООС умер наемник и Санкт-Петербурга Семин Павел с позывным «Гуф».
Читайте также: В зоне ООС задержан наемник из батальона «Призрак». Видео
О Семине известно, что он родился в Санкт-Петербурге 28 марта 1982 года, умер 20 сентября 2018 года. При этом причины смерти не указываются.
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