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Раздел: Происшествия  
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На Хмельнитчине спасатель погиб при тушении пожара

На Хмельнитчине спасатель погиб при тушении пожара Горел цех по обработке древесины.

В ночь с 22 на 23 сентября во время тушения пожара цеха по обработке древесины в г. Дунаевцы, Хмельницкая область, потерял сознание руководитель тушения пожара, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

“В ночь с 22 на 23 сентября во время выполнения служебных обязанностей – тушения пожара цеха по обработке древесины в г. Дунаевцы потерял сознание руководитель тушения пожара – заместитель начальника Главного управления по вопросам реагирования на ЧС полковник службы ГЗ Петр Сибига”, – говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС, неотложные реанимационные мероприятия не дали результата, и на 56 году его жизнь оборвалась.

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Спасатели выразили соболезнования родным погибшего.
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 Теги: пожар, Хмельницкая область

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Сегодня, 13:14 » Автор: Анна Мартынова
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