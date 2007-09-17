Раздел: Происшествия
На Хмельнитчине спасатель погиб при тушении пожара
Горел цех по обработке древесины.
В ночь с 22 на 23 сентября во время тушения пожара цеха по обработке древесины в г. Дунаевцы, Хмельницкая область, потерял сознание руководитель тушения пожара, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
“В ночь с 22 на 23 сентября во время выполнения служебных обязанностей – тушения пожара цеха по обработке древесины в г. Дунаевцы потерял сознание руководитель тушения пожара – заместитель начальника Главного управления по вопросам реагирования на ЧС полковник службы ГЗ Петр Сибига”, – говорится в сообщении.
Как сообщили в ГСЧС, неотложные реанимационные мероприятия не дали результата, и на 56 году его жизнь оборвалась.
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Спасатели выразили соболезнования родным погибшего.
В ночь с 22 на 23 сентября во время тушения пожара цеха по обработке древесины в г. Дунаевцы, Хмельницкая область, потерял сознание руководитель тушения пожара, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
“В ночь с 22 на 23 сентября во время выполнения служебных обязанностей – тушения пожара цеха по обработке древесины в г. Дунаевцы потерял сознание руководитель тушения пожара – заместитель начальника Главного управления по вопросам реагирования на ЧС полковник службы ГЗ Петр Сибига”, – говорится в сообщении.
Как сообщили в ГСЧС, неотложные реанимационные мероприятия не дали результата, и на 56 году его жизнь оборвалась.
Читайте также: В Киеве телевизор выбросили из окна прямо на авто
Спасатели выразили соболезнования родным погибшего.
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