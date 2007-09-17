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Раздел: Происшествия  
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В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв Взрыв произошел на Горизонтальной улице.

О жертвах и пострадавших взрыва в Малиновском районе города пока не сообщается. На месте работают специалисты.
В Одессе сегодня, 23 сентября, произошел взрыв в Малиновском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты-взрывотехники", - гласит сообщение главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как уточняет местное издание Думская, взрыв произошел на Горизонтальной улице. Так, во двор частного дома на улице Горизонтальной подбросили взрывпакет. Он был в коробке с детонаторами и патронами. В результате взрыва в доме выбиты три окна, жертв и пострадавших нет.

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По информации правоохранителей, инцидент мог произойти из-за имущественного спора, в который вовлечены хозяева жилья.
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 Теги: Одесса, взрыв

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Сегодня, 13:48 » Автор: Анна Мартынова
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