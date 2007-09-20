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Под Киевом пропал несовершеннолетний

Под Киевом пропал несовершеннолетнийОн сбегает не в первый раз.

Правоохранители Киева и области разыскивают 14-летнего Максима Рачковского. Мальчик уже несколько раз сбегал дома для детей-сирот, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Подросток пропал вечером 21 сентября.

Максим ушел детского дома семейного типа в Броварах и до сих пор не вернулся. Поисками мальчикам занимается полиция и сотрудники детдома.

Приметы: рост 156-160 сантиметров, на вид 14-15 лет, худощавого телосложения, волосы темные, густые, короткие, глаза карие.

Был одет: в футболку желтого цвета с рисунками, голубые джинсы и тканевые кроссовки.

Как сообщили в полиции, мальчик неоднократно сбегал из приюта, а затем снова возвращался. Подросток страдает психическим расстройством - дромоманией. Его периодически тянет к побегу из дома и скитанию на улице.

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При наличии информации о местонахождении девочки, обращайтесь по номерам 102 и 097 759 43 24, или на линию Службы Розыска Детей - 116 000. Если вы разыскиваете кого-то из своих знакомых, родственников или друзей, которые пропали при неизвестных обстоятельства, звоните по номеру 102.

Под Киевом пропал несовершеннолетний
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 Теги: Киевщина, несовершеннолетние

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Сегодня, 14:45 » Автор: Анна Мартынова
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