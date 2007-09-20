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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошла стрельба на Борщаговке

В Киеве произошла стрельба на БорщаговкеПодробности происшествия устанавливают.

В Киеве по адресу улица Симеренко, 27а произошла стрельба. Огонь открыли из жилой многоэтажки, передает Хроника.инфо со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Кипеж на Борщаговке: все службы на месте. Стреляли с жилого дома, информация о пострадавших уточняется", - говорится в посте.

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Сообщается, что на место происшествия прибыли 6 машин полиции и Нацгвардия.
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 Теги: Киев, стрельба

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Сегодня, 16:32 » Автор: Анна Мартынова
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