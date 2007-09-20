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Раздел: Происшествия  
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На Львовщине несовершеннолетние устроили поножовщину

На Львовщине несовершеннолетние устроили поножовщинуПострадали двое несовершеннолетних.

В ночь с 21 на 22 сентября в Дрогобыче (Львовская область) произошла драка с использованием ножей, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

По данным издания, утром, неподалеку фонтана на улице Леси Украинки, случилась драка с использованием холодного оружия.

Пострадали двое несовершеннолетних, которые уже прооперированы и находятся в городской больнице. Их жизни ничего не угрожает. Подозреваемого, тоже несовершеннолетнего, - задержали.

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Работают следователи, по данному факту начато уголовное производство.
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 Теги: Львовщина, поножовщина

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Сегодня, 18:08 » Автор: Анна Мартынова
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