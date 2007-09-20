Раздел: Происшествия
В Хмельницком отец убил сына деревянным стулом
На бытовой почве между мужчинами произошла ссора.
В Хмельницком отец во время ссоры убил своего сына деревянным стулом.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Установлено, 55-летний отец вместе с 30-летним сыном совместно распивали спиртное.
По предварительным данным, в ходе спора отец схватил деревянный стул и нанес несколько ударов сыну по голове. От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте происшествия. Труп потерпевшего через несколько часов обнаружили родственники, которые и вызвали полицию.
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Горе-отца задержали, ему объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
В Хмельницком отец во время ссоры убил своего сына деревянным стулом.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Установлено, 55-летний отец вместе с 30-летним сыном совместно распивали спиртное.
По предварительным данным, в ходе спора отец схватил деревянный стул и нанес несколько ударов сыну по голове. От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте происшествия. Труп потерпевшего через несколько часов обнаружили родственники, которые и вызвали полицию.
Читайте также: Под Киевом мужчина убил знакомого стулом
Горе-отца задержали, ему объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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