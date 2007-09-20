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Раздел: Происшествия  
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В Хмельницком отец убил сына деревянным стулом

В Хмельницком отец убил сына деревянным стуломНа бытовой почве между мужчинами произошла ссора.

В Хмельницком отец во время ссоры убил своего сына деревянным стулом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Установлено, 55-летний отец вместе с 30-летним сыном совместно распивали спиртное.

По предварительным данным, в ходе спора отец схватил деревянный стул и нанес несколько ударов сыну по голове. От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте происшествия. Труп потерпевшего через несколько часов обнаружили родственники, которые и вызвали полицию.

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Горе-отца задержали, ему объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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 Теги: Хмельницк, убийство, стул

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Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
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