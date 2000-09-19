Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина сжег авто из-за неразделенной любви
В Киеве отец семейства с гранатой в сумке поджег не то авто из-за неразделенной любви.
В ночь на 24 сентября в Киеве по адресу Регенераторная, 4 горел автомобиль Ford Focus. Машину поджег мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Иныформатор.
Все произошло около 01:20.
По словам патрульного Олега Седлярука, он с напарником направлялся на вызов и увидел, что под машиной что-то взрывается. Когда полицейские подбежали к месту, то увидели, что автомобиль уже горит. Свидетели им сказали, что мужчина в черной кепке убежал за дом. Полицейские кинулись догонять нарушителя и увидели, что он садится в Peugeot 605, которая завелась.
Правоохранителям удалось догнать Peugeot и остановить его. В машине находились двое мужчин. В ходе разбирательств было установлено, что это таксист и пассажир Евгений. При осмотре личных вещей пассажира были обнаружены наручники, предмет похожий на пистолет и гранату.
Водитель такси рассказал, что это был промежуточный адрес. Он взял заказ с улицы Строителей через Промышленную, 4 и потом на ЖК «Чайка». Евгений вышел из машины и сказал, что скоро вернется. Спустя 10 минут он сел обратно и сказал уезжать, но их догнали патрульные.
Сам подозреваемый сначала признался в содеянном и сказал, что подбросил салют под машину из-за неразделенной любви, но при видеофиксации следователей он все отрицал. Владелец Ford спал, его разбудила охрана. Мужчина заверил, что не знает поджигателя, однако отметил, что рядом с его авто паркуется такой же Ford.
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На место прибыли взрывотехники и изъяли взрывоопасный предмет. При осмотре было установлено, что это незаряженная боевая граната РГД-5. Также правоохранители рассказали, что Евгений неоднократно привлекался по различным нарушениям ранее. Кроме этого, дома его ждут жена и ребенок. На месте работали пожарные, патрульная полиция, взрывотехники, следственно-оперативная группа и дежурили медики. Подробности происшествия выясняются.
В ночь на 24 сентября в Киеве по адресу Регенераторная, 4 горел автомобиль Ford Focus. Машину поджег мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Иныформатор.
Все произошло около 01:20.
По словам патрульного Олега Седлярука, он с напарником направлялся на вызов и увидел, что под машиной что-то взрывается. Когда полицейские подбежали к месту, то увидели, что автомобиль уже горит. Свидетели им сказали, что мужчина в черной кепке убежал за дом. Полицейские кинулись догонять нарушителя и увидели, что он садится в Peugeot 605, которая завелась.
Правоохранителям удалось догнать Peugeot и остановить его. В машине находились двое мужчин. В ходе разбирательств было установлено, что это таксист и пассажир Евгений. При осмотре личных вещей пассажира были обнаружены наручники, предмет похожий на пистолет и гранату.
Водитель такси рассказал, что это был промежуточный адрес. Он взял заказ с улицы Строителей через Промышленную, 4 и потом на ЖК «Чайка». Евгений вышел из машины и сказал, что скоро вернется. Спустя 10 минут он сел обратно и сказал уезжать, но их догнали патрульные.
Сам подозреваемый сначала признался в содеянном и сказал, что подбросил салют под машину из-за неразделенной любви, но при видеофиксации следователей он все отрицал. Владелец Ford спал, его разбудила охрана. Мужчина заверил, что не знает поджигателя, однако отметил, что рядом с его авто паркуется такой же Ford.
Читайте также: В Киеве несовершеннолетний выбросился из окна из-за девушки
На место прибыли взрывотехники и изъяли взрывоопасный предмет. При осмотре было установлено, что это незаряженная боевая граната РГД-5. Также правоохранители рассказали, что Евгений неоднократно привлекался по различным нарушениям ранее. Кроме этого, дома его ждут жена и ребенок. На месте работали пожарные, патрульная полиция, взрывотехники, следственно-оперативная группа и дежурили медики. Подробности происшествия выясняются.
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