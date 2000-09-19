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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяная за рулем Lanos врезалась в церковь

В Киеве пьяная за рулем Lanos врезалась в церковьПострадали два человека.

В Киеве на улице Теодора Драйзера, где ранее пьяные ночные "покатушки" закончились серьезным ДТП, легковушка Daewoo Lanos врезалась в Dacia Logan, а потом влетела в здание церкви, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

ДТП произошло 23 сентября около 20:00. По словам водителя Dacia, он ехал по Драйзера в сторону улицы Оноре де Бальзака, но на подъезде к перекрестку ему навстречу вылетел Lanos с выключенными фарами. От удара Dacia откинуло на противоположную сторону дороги, а Daewoo врезался в здание церкви.

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Как выяснилось, за рулем Lanos находилась женщина. Она отказалась от госпитализации в больницу, однако имела внешние признаки алкогольного опьянения и призналась, что выпила. В результате столкновения пострадали два пассажира Dacia. Девушку и мужчину госпитализировали в больницу. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

В Киеве пьяная за рулем Lanos врезалась в церковь
В Киеве пьяная за рулем Lanos врезалась в церковь
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 Теги: Киев, церковь

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Сегодня, 10:57 » Автор: Анна Мартынова
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