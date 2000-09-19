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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина убил собутыльника

В Киеве мужчина убил собутыльникаЕму грозит 15 лет.

В сентябре этого года между мужчиной и его знакомым во время совместного распития алкогольных напитков возникла ссора, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.

Во время конфликта злоумышленник схватил нож и ударил в шею своего знакомого. Вследствие полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

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На данный момент 35-летнего мужчину взяли под стражу. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
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 Теги: Киев, собутыльник

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Сегодня, 14:08 » Автор: Анна Мартынова
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