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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП в Киеве: новые подробности

Смертельное ДТП в Киеве: новые подробностиПешеход перебегал многополосную оживленную трассу.

В выходные в Киеве произошла очередная смертельная авария. В субботу ночью на Кольцевой дороге легковушка Opel сбила пешехода, который пытался перебежать многополосную оживленную трассу, причем всего в нескольких десятках метров от пешеходного перехода, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По предварительным данным, авто двигалось в сторону Одесской площади на довольно высокой скорости, когда перед ним внезапно возник человек. Водитель даже не понял, с какой стороны он появился. Выжить в таком ДТП у пешехода шансов не было. Личность погибшего устанавливает полиция, поскольку опознать его на месте происшествия возможности не было.

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Автомобиль пострадал достаточно серьезно - поломан бампер, капот, полностью разбито ветровое стекло и помята крыша.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 15:29 » Автор: Анна Мартынова
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