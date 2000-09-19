Раздел: Происшествия
На Киевщине жестоко убит таксист
Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.
Нацполиции Киевщины понадобилось 4-ре дня чтобы установить и разыскать подозреваемого в убийстве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
По информации пресс-службы Нацполиции Киевской области в пятницу, 21 сентября этого года было совершено нападение на 40-летнего таксиста-иностранца на территории села Петропавловская Борщаговка, который оказывал услуги по перевозке пассажиров на автомобиле марки «Mercedes-Benz» на иностранной регистрации.
Всего потерпевшему было нанесено около 30-ти колото-ножевых ранений, после нападения злоумышленник выбросил пострадавшего из авто.
Полиции было только известно, что пассажира таксист взял «с руки» на петропавловской Борщаговке, не через службу заказа.
Пострадавшего нашел местный житель, в припаркованное авто которого врезался на украденном авто злоумышленник. Пострадавший был госпитализирован каретой скорой. однако от полученных травм он умер в карете скорой.
Около 4-х дней искали правоохранители подозреваемого, к работе были приобщены кинологи.
Читайте также: На Прикарпатье жестоко убит житель Киевщины
Активные поиски злоумышленника дали свой результат. Как оказалось, нападение на таксиста вывершил 19-летний житель Петропавловской Борщаговки, пи обыске у него дома нашли нож со следами крови, предположительно таксиста.
Нацполиции Киевщины понадобилось 4-ре дня чтобы установить и разыскать подозреваемого в убийстве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
По информации пресс-службы Нацполиции Киевской области в пятницу, 21 сентября этого года было совершено нападение на 40-летнего таксиста-иностранца на территории села Петропавловская Борщаговка, который оказывал услуги по перевозке пассажиров на автомобиле марки «Mercedes-Benz» на иностранной регистрации.
Всего потерпевшему было нанесено около 30-ти колото-ножевых ранений, после нападения злоумышленник выбросил пострадавшего из авто.
Полиции было только известно, что пассажира таксист взял «с руки» на петропавловской Борщаговке, не через службу заказа.
Пострадавшего нашел местный житель, в припаркованное авто которого врезался на украденном авто злоумышленник. Пострадавший был госпитализирован каретой скорой. однако от полученных травм он умер в карете скорой.
Около 4-х дней искали правоохранители подозреваемого, к работе были приобщены кинологи.
Читайте также: На Прикарпатье жестоко убит житель Киевщины
Активные поиски злоумышленника дали свой результат. Как оказалось, нападение на таксиста вывершил 19-летний житель Петропавловской Борщаговки, пи обыске у него дома нашли нож со следами крови, предположительно таксиста.
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