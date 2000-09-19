На Киевщине жестоко убит таксист

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Стали известны подробности нападения пассажира на таксиста в Днепре Нападение пассажира на таксиста в Днепре произошло неподалеку от рынка "Славянский" - на глаза других таксистов. Они сразу бросились в погоню за бандитом.

На Прикарпатье жестоко убит житель Киевщины Расправа случилась в подвале по улице Хоткевича в Ивано-Франковске.