Раздел: Происшествия
Боевики снова обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
Потерь среди украинских военных не было.
В течение текущих суток в Донбассе боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение, нарушив режим тишины восемь раз.
Об этом информирует пресс-штаб ООС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Лебединское. По опорному пункту наших войск вблизи Гнутово российские оккупанты также вели огонь из минометов 82-го калибра", - говорится в сообщении.
Читайте также: Боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
Отметим, в воскресенье, 23 сентября, боевики 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ, 13 – из тяжелых минометов. Трое украинских военных получили ранения.
В течение текущих суток в Донбассе боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение, нарушив режим тишины восемь раз.
Об этом информирует пресс-штаб ООС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Лебединское. По опорному пункту наших войск вблизи Гнутово российские оккупанты также вели огонь из минометов 82-го калибра", - говорится в сообщении.
Читайте также: Боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
Отметим, в воскресенье, 23 сентября, боевики 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ, 13 – из тяжелых минометов. Трое украинских военных получили ранения.
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