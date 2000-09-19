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Раздел: Происшествия  
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Боевики снова обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики снова обстреляли позиции украинских военных на ДонбассеПотерь среди украинских военных не было.

В течение текущих суток в Донбассе боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение, нарушив режим тишины восемь раз.

Об этом информирует пресс-штаб ООС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Лебединское. По опорному пункту наших войск вблизи Гнутово российские оккупанты также вели огонь из минометов 82-го калибра", - говорится в сообщении.

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Отметим, в воскресенье, 23 сентября, боевики 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ, 13 – из тяжелых минометов. Трое украинских военных получили ранения.
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 Теги: Боевики, Донбасс

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Сегодня, 19:50 » Автор: Едгар Букмирза
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