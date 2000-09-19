В Сумах врач вымогал у бойца АТО взятку за присвоение инвалидности

Против врача возбудили уголовное производство.



В Сумской области председатель одной из городских лечебно-квалификационных комиссий требовала от ветерана 140 тыс. гривен за предоставление инвалидности.



Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет



Врача задержали в рабочем кабинете при получении части взятки в размере 56 тыс. гривен.



"Оперативники спецслужбы установили, что служащий требовал с местного жителя - участника операции Объединенных сил - неправомерную выгоду в размере ста сорока тысяч гривен. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие в прохождении врачебной комиссии и не создание препятствий для получения группы инвалидности, на которую имел законное право ", - говорится в сообщении.



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Против врача возбудили уголовное производство, решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Сумской области председатель одной из городских лечебно-квалификационных комиссий требовала от ветерана 140 тыс. гривен за предоставление инвалидности.Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua Врача задержали в рабочем кабинете при получении части взятки в размере 56 тыс. гривен."Оперативники спецслужбы установили, что служащий требовал с местного жителя - участника операции Объединенных сил - неправомерную выгоду в размере ста сорока тысяч гривен. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие в прохождении врачебной комиссии и не создание препятствий для получения группы инвалидности, на которую имел законное право ", - говорится в сообщении.Против врача возбудили уголовное производство, решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.



