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Раздел: Происшествия  
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В Сумах врач вымогал у бойца АТО взятку за присвоение инвалидности

В Сумах врач вымогал у бойца АТО взятку за присвоение инвалидностиПротив врача возбудили уголовное производство.

В Сумской области председатель одной из городских лечебно-квалификационных комиссий требовала от ветерана 140 тыс. гривен за предоставление инвалидности.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Врача задержали в рабочем кабинете при получении части взятки в размере 56 тыс. гривен.

"Оперативники спецслужбы установили, что служащий требовал с местного жителя - участника операции Объединенных сил - неправомерную выгоду в размере ста сорока тысяч гривен. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие в прохождении врачебной комиссии и не создание препятствий для получения группы инвалидности, на которую имел законное право ", - говорится в сообщении.

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Против врача возбудили уголовное производство, решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.
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 Теги: Сумы, АТО, взятка

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Сегодня, 21:48 » Автор: Едгар Букмирза
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