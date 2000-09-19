Раздел: Происшествия
В Сумах врач вымогал у бойца АТО взятку за присвоение инвалидности
Против врача возбудили уголовное производство.
В Сумской области председатель одной из городских лечебно-квалификационных комиссий требовала от ветерана 140 тыс. гривен за предоставление инвалидности.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Врача задержали в рабочем кабинете при получении части взятки в размере 56 тыс. гривен.
"Оперативники спецслужбы установили, что служащий требовал с местного жителя - участника операции Объединенных сил - неправомерную выгоду в размере ста сорока тысяч гривен. В такую сумму злоумышленник оценил содействие в прохождении врачебной комиссии и не создание препятствий для получения группы инвалидности, на которую имел законное право ", - говорится в сообщении.
Читайте также: Столичные эскулапы требовали у гражданина 50 тысяч за подтверждение инвалидности
Против врача возбудили уголовное производство, решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.
В Сумской области председатель одной из городских лечебно-квалификационных комиссий требовала от ветерана 140 тыс. гривен за предоставление инвалидности.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Врача задержали в рабочем кабинете при получении части взятки в размере 56 тыс. гривен.
"Оперативники спецслужбы установили, что служащий требовал с местного жителя - участника операции Объединенных сил - неправомерную выгоду в размере ста сорока тысяч гривен. В такую сумму злоумышленник оценил содействие в прохождении врачебной комиссии и не создание препятствий для получения группы инвалидности, на которую имел законное право ", - говорится в сообщении.
Читайте также: Столичные эскулапы требовали у гражданина 50 тысяч за подтверждение инвалидности
Против врача возбудили уголовное производство, решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.
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