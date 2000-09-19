» » В Киеве пьяный водитель сбил мужчину
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве пьяный водитель сбил мужчину

В Киеве пьяный водитель сбил мужчинуПострадавшего в тяжелом состоянии.

В Киеве пьяный водитель сбил мужчину на пешеходном переходе, его госпитализировали с телесными повреждениями.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

ДТП произошло на перекрестке улиц Шолом-Алейхема и Милютенко на нерегулируемом пешеходном переходе.

"52-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, совершил наезд на 54-летнего местного жителя. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - сообщают в Нацполиции.

Читайте также: В Киеве пьяный водитель за рулем Jaguar сбил пешеходов

По показаниям специальных приборов, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения (1,8 промилле). Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, водитель

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
     200
     0

Похожие новости по теме

В Киеве пьяный автомобилист насмерть сбил женщину на «зебре» В Киеве пьяный автомобилист насмерть сбил женщину на «зебре»

Киевлянка скончалась в больнице.

В Киеве пьяный водитель за рулем Jaguar сбил пешеходов В Киеве пьяный водитель за рулем Jaguar сбил пешеходов

Водитель пытался скрыться.

На пешеходном переходе в Киеве ВАЗ сбил мужчину На пешеходном переходе в Киеве ВАЗ сбил мужчину

Пострадавшего мужчину, возрастом около 40 лет, госпитализировали.

ДТП в Тернополе: пьяный водитель сбил двух человек ДТП в Тернополе: пьяный водитель сбил двух человек

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Ивано-Франковске пьяный офицер милиции сбил женщину на «зебре» В Ивано-Франковске пьяный офицер милиции сбил женщину на «зебре»

Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх