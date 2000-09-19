Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный водитель сбил мужчину
Пострадавшего в тяжелом состоянии.
В Киеве пьяный водитель сбил мужчину на пешеходном переходе, его госпитализировали с телесными повреждениями.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
ДТП произошло на перекрестке улиц Шолом-Алейхема и Милютенко на нерегулируемом пешеходном переходе.
"52-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, совершил наезд на 54-летнего местного жителя. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - сообщают в Нацполиции.
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По показаниям специальных приборов, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения (1,8 промилле). Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
В Киеве пьяный водитель сбил мужчину на пешеходном переходе, его госпитализировали с телесными повреждениями.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
ДТП произошло на перекрестке улиц Шолом-Алейхема и Милютенко на нерегулируемом пешеходном переходе.
"52-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, совершил наезд на 54-летнего местного жителя. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - сообщают в Нацполиции.
Читайте также: В Киеве пьяный водитель за рулем Jaguar сбил пешеходов
По показаниям специальных приборов, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения (1,8 промилле). Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
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