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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине несовершеннолетние грабили прохожих

На Киевщине несовершеннолетние грабили прохожихНесовершеннолетними руководил взрослый мужчина.

В Белой Церкви Киевской области была задержана банда несовершеннолетних преступников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Выяснилось, что руководил бандой 24-летний житель Белой Церкви, который только что вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. В группу входил также 16-летний уроженец Житомирской области, который тоже имел проблемы с законом, и двое малолетних 12 и 13 лет местных жителей.

Главарь подговорил трех несовершеннолетних напасть на 50-летнего прохожего. Мужчину избили посреди улицы, ограбили, забрав мобильный телефон и золотую цепочку с крестиком, пострадавший попал в больницу.

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Злоумышленников быстро поймали, самому старшему избрана мера пресечения содержание под стражей. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.186 ("Грабеж") УК Украины.
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 Теги: Киевщина, грабители

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Сегодня, 15:04 » Автор: Анна Мартынова
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