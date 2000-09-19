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Раздел: Происшествия  
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На Ровенщине две машины оказались в кювете после тройного ДТП

На Ровенщине две машины оказались в кювете после тройного ДТП Пассажиры Chevrolet Lacetti госпитализированы.

Авария произошла около 8 часов утра 25 сентября в селе Антоновка Березневского района, произошло ДТП с участием трех автомобилей, два из которых оказались в кювете, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

«Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что 20-летний житель Дубровицы, водитель Audi A6 на иностранном регистрации, совершая маневр обгона, допустил столкновение со встречным автомобилем Chevrolet Lacetti под управлением 26-летнего жителя Ровно. В него врезалась легковушка Peugeot Partner врезалась, водитель которой, 28-летний житель Ровно, двигался позади. От удара Audi A6 и Chevrolet Lacetti влетели в кювет», - сказано в сообщении.

Все водители остались невредимы, а вот пассажиры Chevrolet Lacetti были госпитализированы с травмами.

Ведется расследование, водители отправлены на медосвидетельствование.

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По факту нарушения правил дорожного движения решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

На Ровенщине две машины оказались в кювете после тройного ДТП
На Ровенщине две машины оказались в кювете после тройного ДТП
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 Теги: ДТП, Ровенщина

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Сегодня, 16:34 » Автор: Анна Мартынова
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