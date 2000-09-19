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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине в ДТП погиб велосипедист

На Киевщине в ДТП погиб велосипедист Водитель грузовика пытался сбежать.

В Обухове Киевской области произошло ДТП, в результате которого велосипедист погиб под колесами фуры. Инцидент случился сегодня, 25 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как отметили очевидцы, водитель фуры собирался скрыться с места ЧП, однако его задержали. Неравнодушные люди заставили водителя развернуть грузовик и вернуться на место аварии.

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На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП образовалась большая пробка.
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 Теги: ДТП, Киевщина

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Сегодня, 18:04 » Автор: Анна Мартынова
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