Раздел: Происшествия
На Киевщине в ДТП погиб велосипедист
Водитель грузовика пытался сбежать.
В Обухове Киевской области произошло ДТП, в результате которого велосипедист погиб под колесами фуры. Инцидент случился сегодня, 25 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как отметили очевидцы, водитель фуры собирался скрыться с места ЧП, однако его задержали. Неравнодушные люди заставили водителя развернуть грузовик и вернуться на место аварии.
Читайте также: Трагическое ДТП на Закарпатье: погиб велосипедист
На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП образовалась большая пробка.
В Обухове Киевской области произошло ДТП, в результате которого велосипедист погиб под колесами фуры. Инцидент случился сегодня, 25 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как отметили очевидцы, водитель фуры собирался скрыться с места ЧП, однако его задержали. Неравнодушные люди заставили водителя развернуть грузовик и вернуться на место аварии.
Читайте также: Трагическое ДТП на Закарпатье: погиб велосипедист
На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП образовалась большая пробка.
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