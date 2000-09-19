Раздел: Происшествия
В центре Киева загорелся Бессарабский рынок
Людей быстро эвакуировали.
Во вторник, 25 сентября, на территории Бессарабского рынка произошло возгорание. На место прибыло шесть единицы основной и специальной техники.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
Предварительно, очаг пожара находился в подвальном помещении.
Вызов на линию 101 поступил около 19:10. По словам посетителей, на территории рынка стоял запах гари, а в помещениях начал гаснуть свет. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелись бытовые вещи на площади 15 квадратных метров. Продавцов и посетителей рынка эвакуировали.
Читайте также: В Киеве ночью горел Бессарабский рынок
В 19:43 пожар локализовали, а по состоянию на 20:15 возгорание удалось полностью ликвидировать. Причину пожара установит следствие. К счастью, обошлось без пострадавших.
Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации или аварии, обнаружили опасный предмет, бездыханное тело, заметили огонь или поджог, сообщите об этом в 101, 102 и 103.
Во вторник, 25 сентября, на территории Бессарабского рынка произошло возгорание. На место прибыло шесть единицы основной и специальной техники.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
Предварительно, очаг пожара находился в подвальном помещении.
Вызов на линию 101 поступил около 19:10. По словам посетителей, на территории рынка стоял запах гари, а в помещениях начал гаснуть свет. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелись бытовые вещи на площади 15 квадратных метров. Продавцов и посетителей рынка эвакуировали.
Читайте также: В Киеве ночью горел Бессарабский рынок
В 19:43 пожар локализовали, а по состоянию на 20:15 возгорание удалось полностью ликвидировать. Причину пожара установит следствие. К счастью, обошлось без пострадавших.
Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации или аварии, обнаружили опасный предмет, бездыханное тело, заметили огонь или поджог, сообщите об этом в 101, 102 и 103.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1007
0
Также советуем посмотреть
- США одобрили идею предоставления автокефалии Украине
- В Сети поделились самыми смешными выходками домашних питомцев
- В России сделала новое циничное заявление об Украине
- Умора: фамилии этих людей дарят позитив
- Эти люди сделали самые прикольные фотки в своей жизни
- Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
- Жалобы Поклонской на украинские суды насмешили Сеть
- Задержаны подозреваемые в покушении на активиста Михайлика
- Любительница странного маникюра насмешила Сеть
- Одесса аплодировала убийце
- Спасатели и нацгвардейцы получат французские вертолеты
- «Виртуозная» игра Усика на фортепиано стала хитом Сети
- Российские саперы взорвали магазин на Донбассе, - разведка
- Украина загнала Россию в фантастический цугцванг
- Як лобісти дешевої електроенергії виступали проти НКРЕКП
- Бегемотиха из Николаева показала, как держит себя в "форме"
- В Харькове «увековечили» бабушку, торгующую семечками
- СБУ доставила на подконтрольную территорию «экс-министра ДНР»
- Санкції проти Росії під загрозою
- ВСУ начали стратегические учения «Казацкая воля-2018»
- Известный теннисист знатно оконфузился во время вручения приза
- У нас не любят говорить о гражданской войне
- С днем рождения: старейшая в мире панда отведала праздничный торт
- Завершились испытания бронемашины «Лев»
- Прикол дня: заседание Генассамблеи ООН прошло с участием младенца
- Понад 100 тисяч людей на Хрещатику
- Военные рассказали о новом взрыве Молота
- Прорив по різних напрямах та геополітичний чардаш
- По британскому бункеру бродило «привидение»
- Чиновник получил бан от Facebook из-за «непристойной» фамилии
Оставьте свой комментарий