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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева загорелся Бессарабский рынок

В центре Киева загорелся Бессарабский рынокЛюдей быстро эвакуировали.

Во вторник, 25 сентября, на территории Бессарабского рынка произошло возгорание. На место прибыло шесть единицы основной и специальной техники.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.

Предварительно, очаг пожара находился в подвальном помещении.

Вызов на линию 101 поступил около 19:10. По словам посетителей, на территории рынка стоял запах гари, а в помещениях начал гаснуть свет. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелись бытовые вещи на площади 15 квадратных метров. Продавцов и посетителей рынка эвакуировали.

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В 19:43 пожар локализовали, а по состоянию на 20:15 возгорание удалось полностью ликвидировать. Причину пожара установит следствие. К счастью, обошлось без пострадавших.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации или аварии, обнаружили опасный предмет, бездыханное тело, заметили огонь или поджог, сообщите об этом в 101, 102 и 103.
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 Теги: Бессарабский рынок, Киев, пожар

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Сегодня, 21:11 » Автор: Едгар Букмирза
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