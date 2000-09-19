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Раздел: Происшествия  
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В Киеве горел известный рынок

В Киеве горел известный рынокОгонь вспыхнул в подвальном помещении.

В Киеве во вторник вечером, 25 сентября, на Бессарабском рынке произошел пожар.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание было незначительный, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

Информация о пожаре поступила после восьми часов вечера. Уже на месте спасатели установили, что огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

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Сейчас на месте работают спасатели пожарной охраны, скорая и полиция.
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 Теги: Киев, рынок, пожар

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Сегодня, 22:30 » Автор: Едгар Букмирза
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