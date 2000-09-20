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Раздел: Происшествия  
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В Киеве нашли изувеченное тело мужчины

В Киеве нашли изувеченное тело мужчины Люди предположили, что это разыскиваемый педофил.

В Киеве в районе Троещины было найден труп мужчины с признаками насильственной смерти, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Примерный возраст жертвы - 45-50 лет.

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"Тело с признаками насильственной смерти, в том числе был отрезан половой орган. Личность пока не установлена, но найден человек, по предварительным признакам, похожий на разыскиваемого педофила", - сказано в сообщении "Киев Оперативный".

В Киеве нашли изувеченное тело мужчины
В Киеве нашли изувеченное тело мужчины
В Киеве нашли изувеченное тело мужчины
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 Теги: Киев, труп

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Сегодня, 09:36 » Автор: Анна Мартынова
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