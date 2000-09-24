Раздел: Происшествия
В Киеве от падения деревьев пострадали люди
Деревья падали на людей.
Из-за сильных порывов ветра в понедельник в Киеве упало как минимум два больших дерева, травмировав людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Врачи сообщили, что после обеда в понедельник в Святошинском районе дерево упало на человека. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, повреждения живота и грудной клетки, перелом голени. Он был оперативно доставлен в городскую клиническую больницу.
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Кроме того, по словам врачей, почти в то же время поступил подобный вызов на улицу Елены Телиги в Шевченковском районе города. Там на 55-летнюю женщину упало дерево возле ее дома. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую и скальпированную рану головы, повреждения позвоночника. Ее доставили в городскую клиническую больницу.
Из-за сильных порывов ветра в понедельник в Киеве упало как минимум два больших дерева, травмировав людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Врачи сообщили, что после обеда в понедельник в Святошинском районе дерево упало на человека. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, повреждения живота и грудной клетки, перелом голени. Он был оперативно доставлен в городскую клиническую больницу.
Читайте также: В Киеве мужчину насмерть сбила электричка
Кроме того, по словам врачей, почти в то же время поступил подобный вызов на улицу Елены Телиги в Шевченковском районе города. Там на 55-летнюю женщину упало дерево возле ее дома. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую и скальпированную рану головы, повреждения позвоночника. Ее доставили в городскую клиническую больницу.
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