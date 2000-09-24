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Раздел: Происшествия  
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На Николаевщине "Интерсити" раздавил легковушку: есть жертвы

На Николаевщине "Интерсити" раздавил легковушку: есть жертвыПогибли водитель и пассажир авто.

Вчера, 25 сентября, в Николаевской области на железнодорожном переезде поезд Интерсити "Херсон - Киев" столкнулся с легковым автомобилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

По информации правоохранителей, ЧП произошло в 17:30 недалеко от села Лоцикино. Переезд, где случилась трагедия, - регулируемый. Автомобиль ЗАЗ-110307 оказался на путях в момент, когда работали предупредительный сигналы светофора. В результате столкновения погибли водитель и пассажир авто. Им было 46 и 36 лет соответственно.

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На данный момент следователи уже внесли информацию о происшествии в ЕРДР. По информации полиции, речь идет о нарушении правил дорожного движения.

На Николаевщине "Интерсити" раздавил легковушку: есть жертвы
На Николаевщине "Интерсити" раздавил легковушку: есть жертвы
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 Теги: Интерсити, Николаевская область

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Сегодня, 12:48 » Автор: Анна Мартынова
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