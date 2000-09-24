Раздел: Происшествия
На Николаевщине "Интерсити" раздавил легковушку: есть жертвы
Погибли водитель и пассажир авто.
Вчера, 25 сентября, в Николаевской области на железнодорожном переезде поезд Интерсити "Херсон - Киев" столкнулся с легковым автомобилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По информации правоохранителей, ЧП произошло в 17:30 недалеко от села Лоцикино. Переезд, где случилась трагедия, - регулируемый. Автомобиль ЗАЗ-110307 оказался на путях в момент, когда работали предупредительный сигналы светофора. В результате столкновения погибли водитель и пассажир авто. Им было 46 и 36 лет соответственно.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
На данный момент следователи уже внесли информацию о происшествии в ЕРДР. По информации полиции, речь идет о нарушении правил дорожного движения.
Вчера, 25 сентября, в Николаевской области на железнодорожном переезде поезд Интерсити "Херсон - Киев" столкнулся с легковым автомобилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По информации правоохранителей, ЧП произошло в 17:30 недалеко от села Лоцикино. Переезд, где случилась трагедия, - регулируемый. Автомобиль ЗАЗ-110307 оказался на путях в момент, когда работали предупредительный сигналы светофора. В результате столкновения погибли водитель и пассажир авто. Им было 46 и 36 лет соответственно.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
На данный момент следователи уже внесли информацию о происшествии в ЕРДР. По информации полиции, речь идет о нарушении правил дорожного движения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
38
0
Также советуем посмотреть
- О дешевых кредитах замолвите слово
- Боевики на Донбассе открыли огонь по мирным жителям
- Новый хит: соцсети обсуждают «кричащие» сосиски
- О продавцах «волшебных грез»
- По поводу «бизнеса» Президента
- Снайпер боевиков обстрелял автомобиль на Донбассе
- В Канаде грабитель сдался властям в надежде получить вознаграждение
- На кону – сотни миллионов долларов
- Сеть насмешил крымский «чиновник», которому отказали в визе
- На Донбассе ранены пятеро бойцов ВСУ
- Нефть экономике России не поможет
- Забавные люди, которым плевать на законы физики
- Эти комиксы развеселят почти всех родителей
- Уморительные фотки от людей, которым не повезло с соседями
- США одобрили идею предоставления автокефалии Украине
- В Сети поделились самыми смешными выходками домашних питомцев
- В России сделала новое циничное заявление об Украине
- Умора: фамилии этих людей дарят позитив
- Эти люди сделали самые прикольные фотки в своей жизни
- Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
- Жалобы Поклонской на украинские суды насмешили Сеть
- Задержаны подозреваемые в покушении на активиста Михайлика
- Любительница странного маникюра насмешила Сеть
- Одесса аплодировала убийце
- Спасатели и нацгвардейцы получат французские вертолеты
- «Виртуозная» игра Усика на фортепиано стала хитом Сети
- Российские саперы взорвали магазин на Донбассе, - разведка
- Украина загнала Россию в фантастический цугцванг
- Як лобісти дешевої електроенергії виступали проти НКРЕКП
- Бегемотиха из Николаева показала, как держит себя в "форме"
Оставьте свой комментарий