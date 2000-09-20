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Раздел: Происшествия  
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Под Харьковом электровоз насмерть задавил женщину

Под Харьковом электровоз насмерть задавил женщину Личность погибшей устанавливают.

Сегодня, примерно в 10:40 утра, под селом Грушевка, расположенном в Купянском районе, маневровый тепловоз сбил женщину. Потерпевшая получила серьезные травмы и скончалась в машине скорой помощи, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

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Инцидент привел к остановке железнодорожного движения на участке почти на три с половиной часа. Личность жертвы железнодорожной аварии устанавливается полицией.
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 Теги: Харьков, убийство

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Сегодня, 17:27 » Автор: Анна Мартынова
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