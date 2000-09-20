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Раздел: Происшествия  
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В Киевской области в школе обвалилось бетонное перекрытие

В Киевской области в школе обвалилось бетонное перекрытиеПравоохранители назначили ряд экспертиз.

В городе Бровары Киевской области в школе №7 во время занятий произошел обвал трех бетонных плит.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Киевской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Полиция сообщает, что плиты обвалились на техническом этаже, в это время в помещении школы еще были ученики, пострадавших нет.

Следователи Броварского отдела полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении требований законодательства об охране труда.

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил в Facebook, что до понедельника, 1 октября, школа работать не будет.

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26 сентября сообщалось, что в поселке Мизоч Ровенский области в результате вспышки острой кишечной инфекции в интернате были госпитализированы 24 человека, среди которых 22 ребенка и 2 работника школы.
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 Теги: школа, бетонное перекрытие

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Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
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