Раздел: Происшествия
В Киевской области в школе обвалилось бетонное перекрытие
Правоохранители назначили ряд экспертиз.
В городе Бровары Киевской области в школе №7 во время занятий произошел обвал трех бетонных плит.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Киевской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Полиция сообщает, что плиты обвалились на техническом этаже, в это время в помещении школы еще были ученики, пострадавших нет.
Следователи Броварского отдела полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении требований законодательства об охране труда.
Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил в Facebook, что до понедельника, 1 октября, школа работать не будет.
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26 сентября сообщалось, что в поселке Мизоч Ровенский области в результате вспышки острой кишечной инфекции в интернате были госпитализированы 24 человека, среди которых 22 ребенка и 2 работника школы.
В городе Бровары Киевской области в школе №7 во время занятий произошел обвал трех бетонных плит.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Киевской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Полиция сообщает, что плиты обвалились на техническом этаже, в это время в помещении школы еще были ученики, пострадавших нет.
Следователи Броварского отдела полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении требований законодательства об охране труда.
Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил в Facebook, что до понедельника, 1 октября, школа работать не будет.
Читайте также: В Коломые повторно обвалилась стена в колледже. Видео
26 сентября сообщалось, что в поселке Мизоч Ровенский области в результате вспышки острой кишечной инфекции в интернате были госпитализированы 24 человека, среди которых 22 ребенка и 2 работника школы.
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