Раздел: Происшествия
В Киеве задержали группировку квартирных аферистов
Подозреваемый пытался уничтожить вещественные доказательства.
В среду, 26 сентября, в Киеве задержали квартирных аферистов, которые по поддельным документам и печатям отбирали у местных жителей квартиры на перепродажу.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
За все время деятельности мошенники присвоили себе 7 квартир, из них 5 перепродали.
Стоит отметить, что общая сумма ущерба составляет более 5 миллионов гривен, по предварительным оценкам.
"Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяты поддельные правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, печати коммунальных предприятий, государственных регистраторов, нотариусов, 2 районных судов города Киева и Министерства юстиции Украины. Изъято также более 20 паспортов граждан Украины, РФ и УССР", - сказано в публикации.
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При этом в прокуратуре рассказали, что во время обыска подозреваемый пытался уничтожить вещественные доказательства. Он выбросил их из окна своей квартиры на 24 этаже дома.
В среду, 26 сентября, в Киеве задержали квартирных аферистов, которые по поддельным документам и печатям отбирали у местных жителей квартиры на перепродажу.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
За все время деятельности мошенники присвоили себе 7 квартир, из них 5 перепродали.
Стоит отметить, что общая сумма ущерба составляет более 5 миллионов гривен, по предварительным оценкам.
"Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяты поддельные правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, печати коммунальных предприятий, государственных регистраторов, нотариусов, 2 районных судов города Киева и Министерства юстиции Украины. Изъято также более 20 паспортов граждан Украины, РФ и УССР", - сказано в публикации.
Читайте также: Стрельба в центре Одессы: полиция задержала аферистов
При этом в прокуратуре рассказали, что во время обыска подозреваемый пытался уничтожить вещественные доказательства. Он выбросил их из окна своей квартиры на 24 этаже дома.
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