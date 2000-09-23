» » В Киеве из квартиры похитили картину известного художника
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве из квартиры похитили картину известного художника

В Киеве из квартиры похитили картину известного художникаЦены начинаются от 50 тысяч долларов.

Кража произошла 25 сентября в одной из квартир на улице Круглоуниверситетской, 22. С заявлением в полицию обратилась киевлянка по фамилии Захарчук, которая сообщила что в квартире на Круглоуниверситетской произошел взлом и она обнаружила отсутствие ценных вещей, а именно: полотна работы Николая Глущенко, двух пар дорогих часов, нескольких комплектов ключей, а также большого количества разрешительных, уставных и правоустанавливающих документов, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины - Кража с проникновением. Вероятно воры знали о том что в квартире хранится подлинник Глущенко и действовали по наводке. Несмотря на наличие в доме ценностей, хозяева пренебрегли безопасностью и не установили даже самую простую сигнализацию.

Глущенко довольно популярный художник среди столичных ценителей искусства. Цена его работ начинается от 50 тысяч долларов и выше. Причем продают подлинники даже через сайт Оlx. К примеру, в августе и сентябре один и тот же пользователь разместил обьявления о продаже сразу двух работ Глущенко - "Сумерки" за 59,9 тысяч долларов и "Ночной берег" за 60 тысяч долларов.

Читайте также: В Киеве ночью горел Минский рынок

Не исключено что скоро и краденое полотно засветится на сайте быстрых продаж.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, картина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:20 » Автор: Анна Мартынова
     259
     0

Похожие новости по теме

В Киеве кассир обокрал свой пункт обмена валют В Киеве кассир обокрал свой пункт обмена валют

Воры вынесли 30 тысяч долларов США.

В Киеве ограбили квартиру высокопоставленного сотрудника НБУ В Киеве ограбили квартиру высокопоставленного сотрудника НБУ

Вынесли коллекцию монет.

В Киеве бандиты ограбили судью В Киеве бандиты ограбили судью

Домушники вынесли ювелирные изделия и около 14 тысяч долларов.

ЧП в Киеве: известного певца ограбили на десять тысяч долларов ЧП в Киеве: известного певца ограбили на десять тысяч долларов

Бандиты ограбили арендованную квартиру Макса Барских, расположенную на Андреевском спуске.

Киевлянина при обмене валюты «надули» на 38 тысяч долларов Киевлянина при обмене валюты «надули» на 38 тысяч долларов

Мужчина разместил объявление о продаже долларов в интернете и остался ни с чем.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх