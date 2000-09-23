Раздел: Происшествия
В Киеве из квартиры похитили картину известного художника
Цены начинаются от 50 тысяч долларов.
Кража произошла 25 сентября в одной из квартир на улице Круглоуниверситетской, 22. С заявлением в полицию обратилась киевлянка по фамилии Захарчук, которая сообщила что в квартире на Круглоуниверситетской произошел взлом и она обнаружила отсутствие ценных вещей, а именно: полотна работы Николая Глущенко, двух пар дорогих часов, нескольких комплектов ключей, а также большого количества разрешительных, уставных и правоустанавливающих документов, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины - Кража с проникновением. Вероятно воры знали о том что в квартире хранится подлинник Глущенко и действовали по наводке. Несмотря на наличие в доме ценностей, хозяева пренебрегли безопасностью и не установили даже самую простую сигнализацию.
Глущенко довольно популярный художник среди столичных ценителей искусства. Цена его работ начинается от 50 тысяч долларов и выше. Причем продают подлинники даже через сайт Оlx. К примеру, в августе и сентябре один и тот же пользователь разместил обьявления о продаже сразу двух работ Глущенко - "Сумерки" за 59,9 тысяч долларов и "Ночной берег" за 60 тысяч долларов.
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Не исключено что скоро и краденое полотно засветится на сайте быстрых продаж.
Кража произошла 25 сентября в одной из квартир на улице Круглоуниверситетской, 22. С заявлением в полицию обратилась киевлянка по фамилии Захарчук, которая сообщила что в квартире на Круглоуниверситетской произошел взлом и она обнаружила отсутствие ценных вещей, а именно: полотна работы Николая Глущенко, двух пар дорогих часов, нескольких комплектов ключей, а также большого количества разрешительных, уставных и правоустанавливающих документов, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины - Кража с проникновением. Вероятно воры знали о том что в квартире хранится подлинник Глущенко и действовали по наводке. Несмотря на наличие в доме ценностей, хозяева пренебрегли безопасностью и не установили даже самую простую сигнализацию.
Глущенко довольно популярный художник среди столичных ценителей искусства. Цена его работ начинается от 50 тысяч долларов и выше. Причем продают подлинники даже через сайт Оlx. К примеру, в августе и сентябре один и тот же пользователь разместил обьявления о продаже сразу двух работ Глущенко - "Сумерки" за 59,9 тысяч долларов и "Ночной берег" за 60 тысяч долларов.
Читайте также: В Киеве ночью горел Минский рынок
Не исключено что скоро и краденое полотно засветится на сайте быстрых продаж.
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