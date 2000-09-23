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Раздел: Происшествия  
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На Полтавщине насмерть сбили велосипедиста

На Полтавщине насмерть сбили велосипедиста 75-летний мужчина погиб на месте ДТП.

В Полтавской области грузовой автомобиль насмерть сбил 75-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

ДТП произошло 26 сентября около 21:30 возле села Михайлики Шишацкого района. За рулем грузовика DAF находился 55-летний мужчина. От полученных травм велосипедист погиб на месте происшествия.

"Начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

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Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.
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 Теги: велосипедист, Полтавщина

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Сегодня, 13:31 » Автор: Анна Мартынова
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