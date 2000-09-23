Раздел: Происшествия
В Одессе мужчина убил жену палкой
Убийцу задержали.
Семейная ссора между парой одесситов обернулась трагедией, передает Хроника.инфо со ссылкой на volnorez.com.ua.
Супруги дома выпивали алкоголь и в разгар застолья возник конфликт. 44-летний мужчина перешел от слов к действиям - схватил деревянную доску и несколько раз ударил ею жену по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
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Сейчас убийца находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит провести за решеткой от семи до десяти лет.
Ведется следствие.
Семейная ссора между парой одесситов обернулась трагедией, передает Хроника.инфо со ссылкой на volnorez.com.ua.
Супруги дома выпивали алкоголь и в разгар застолья возник конфликт. 44-летний мужчина перешел от слов к действиям - схватил деревянную доску и несколько раз ударил ею жену по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Читайте также: В Одессе женщина устроилась на работу в банк и ограбила его
Сейчас убийца находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит провести за решеткой от семи до десяти лет.
Ведется следствие.
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