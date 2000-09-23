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Раздел: Происшествия  
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В Одессе мужчина убил жену палкой

В Одессе мужчина убил жену палкойУбийцу задержали.

Семейная ссора между парой одесситов обернулась трагедией, передает Хроника.инфо со ссылкой на volnorez.com.ua.

Супруги дома выпивали алкоголь и в разгар застолья возник конфликт. 44-летний мужчина перешел от слов к действиям - схватил деревянную доску и несколько раз ударил ею жену по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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Сейчас убийца находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит провести за решеткой от семи до десяти лет.

Ведется следствие.
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 Теги: Одесса, убийство

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Сегодня, 15:00 » Автор: Анна Мартынова
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