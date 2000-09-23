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Боевики обстреляли из вооружения БМП украинских военных

Боевики обстреляли из вооружения БМП украинских военныхПотерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Сегодня в течение дня боевики совершили 8 обстрелов в зоне боевых действий в Донбассе. Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, российские оккупационные войска не применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Противник вел прицельный огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Гнутово и Водяное.

Позиции украинских военных вблизи Новотошковское противник обстреливал из вооружения БМП.

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Напомним, в течение 26 сентября потерь среди украинских военных в результате обстрелов боевиков удалось избежать. Ранее сообщалось, что боевики российско-оккупационных войск несут потери из-за обострившихся психических расстройств, вызванных регулярной российской пропагандой. Вследствие обстрела населенного пункта Саханка Донецкой области осколочные ранения получили двое мирных жителей (муж и жена).
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 Теги: Боевики, БМП, украинские военные

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Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
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