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Раздел: Происшествия  
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В Киеве авто российских дипломатов облили фекалиями

В Киеве авто российских дипломатов облили фекалиями Также им пробили шины.

В Киеве неизвестные в четверг, 27 сентября, облили фекалиями автомобили с дипломатическими номерами гостей прощального ужина экс-главы Россотрудничества Константина Воробьева.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.

Мужчины с ведрами подошли к белым внедорожникав с дипломатическими номерами и вылили на машины фекалии, а также пробили шины и бросили файеры во двор дома, где происходил ужин по случаю отставки Воробьева.

На асфальте краской написали "Воробьев, прощай".

Пользователь Facebook Родион Шовкошитний опубликовал фото последствий акции.

Он отметил, что "неравнодушные к судьбе страны" люди вылили несколько ведер с фекалиями на автомобили российских дипломатов, которые также пришли провожать Воробьева.

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По словам Шовкошитного, экс-глава Россотрудничества Константин Воробьев участвовал в организации "антиукраинских акций", среди которых назвал акцию Бессмертный полк.
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 Теги: Киев, Россия, дипломаты

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Сегодня, 21:30 » Автор: Едгар Букмирза
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