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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом пропал 14-летний подросток

Под Киевом пропал 14-летний подросток При наличии любой информации о местонахождении мальчика сообщите в полицию

В г. Бровары, Киевская область пропал 14-летний воспитанник "СОС-Детский городок". Сообщается, что 21 сентября мальчик сбежал из центра и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Информация о пропаже была размещена в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Броварским отделом полиции разыскивается РАЧКОВСКИЙ МАКСИМ, 14 лет, житель г. Бровары, ул. Шевченко, 18, "СОС-Детский городок", который 21.09.2018 около 18:30 самовольно покинул заведение и сейчас его местонахождение неизвестно", - пишут в сообществе.

Также для поиска мальчика прикрепили фотографию и описание примет.

ПРИМЕТЫ: рост 156-160см, на вид 14-15 лет, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, густые, короткие, глаза карие, нос широкий, губы средние.

ОДЕТ: футболка желтого цвета с рисунками, джинсы голубые, кроссовки текстильные, голубые.

Помогите найти: в Броварах пропал 14-летний мальчик (фото)

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При наличии любой информации о возможном месте нахождения парня, сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или 097-759-43-24.

Под Киевом пропал 14-летний подросток
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 Теги: подросток, розыск

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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