В Днепре ВАЗ перевернулся на трамвайных путях

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Неизвестного мужчину чуть не переехал трамвай в одном из районов города Одессы. Происшествие произошло недалеко от перекрестка улицы Кишиневской и проспекта Добровольской. Трамвай, как обычно, развозил сотрудников депо по домам. И водитель случайно увидел, что на трамвайных путях впереди лежит человек. Очевидцы сначала