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Раздел: Происшествия  
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В Днепре ВАЗ перевернулся на трамвайных путях

В Днепре ВАЗ перевернулся на трамвайных путяхИз-за аварии движение электротранспорта приостановилось

27 сентября, около 22:30, на улице Святослава Храброго (бывшая - Чкалова) перевернулся ВАЗ. Происшествие обошлось без жертв, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Как рассказали патрульные и водитель, ВАЗ двигался со стороны улицы Чернышевского по улице Святослава Храброго. На перекрестке с улицей Исполкомовской, другой автомобиль не уступил дорогу ВАЗ. Водитель ВАЗ пытался избежать аварии, но не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Об этом Информатор сообщает с места событий.

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Автомобиль остановился на трамвайных путях, из-за этого движение электротранспорта приостановилось. Водитель ВАЗ вызвал на место эвакуатор, чтобы поставить авто.
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 Теги: Днепр, ДТП

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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