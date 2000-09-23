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Раздел: Происшествия  
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В Запорожской области мужчина выбросился из окна больницы

В Запорожской области мужчина выбросился из окна больницыИнцидент произошёл накануне в Бердянске.

Мужчина, находившийся в медучреждении на лечении выпрыгнул из окна 6 этажа. Таким образом пациент решил покончить с собой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос Запорожья

После падения он остался жив. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Пациент скончался.

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Информация о самоубийце не разглашается. Неизвестен ни возраст ни диагноз, с которым поступил в больницу погибший.
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 Теги: Запорожская область, больница

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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