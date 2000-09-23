Раздел: Происшествия
Полковника Генштаба ВСУ задержали при получении взятки
Также задержали работника лицея и директора предприятия
За прошедшие сутки полиция задержала троих взяточников, в том числе полковника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Он требовал деньги от военнослужащего, который проходит военную службу по контракту. Его задержали во время получения оговоренной суммы взятки. Полковнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
"За 5 тысяч долларов США служащий обещал повлиять на принятие положительного решения должностными лицами Министерства обороны Украины о командировке военнослужащего к миротворческой миссии ООН", - сообщают в Нацполиции.
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Кроме этого, на взятке задержали заместителя директора одного из учебных заведений Днепропетровской области, а во Львовской области - директора общества, который требовал неправомерную выгоду за выдачу разрешительных документов для работы на объектах с повышенной опасностью.
За прошедшие сутки полиция задержала троих взяточников, в том числе полковника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Он требовал деньги от военнослужащего, который проходит военную службу по контракту. Его задержали во время получения оговоренной суммы взятки. Полковнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
"За 5 тысяч долларов США служащий обещал повлиять на принятие положительного решения должностными лицами Министерства обороны Украины о командировке военнослужащего к миротворческой миссии ООН", - сообщают в Нацполиции.
Читайте также: В Киеве при получении взятки задержали полицейского
Кроме этого, на взятке задержали заместителя директора одного из учебных заведений Днепропетровской области, а во Львовской области - директора общества, который требовал неправомерную выгоду за выдачу разрешительных документов для работы на объектах с повышенной опасностью.
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