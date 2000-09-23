Раздел: Происшествия
В Киеве разыскивают 13-летнюю девушку
Киевлян просят помочь с поисками.
Шевченковским управлением полиции Киева разыскивается несовершеннолетняя Калачина Александра Сергеевна, 05.07.2005 г.р, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
При получении информации о возможном местонахождении девочки просим сообщать по телефону 102.
Читайте также: Под Киевом пропал 14-летний подросток
Шевченковским управлением полиции Киева разыскивается несовершеннолетняя Калачина Александра Сергеевна, 05.07.2005 г.р, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
При получении информации о возможном местонахождении девочки просим сообщать по телефону 102.
Читайте также: Под Киевом пропал 14-летний подросток
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