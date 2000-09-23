» » В Киеве разыскивают 13-летнюю девушку
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве разыскивают 13-летнюю девушку

В Киеве разыскивают 13-летнюю девушку Киевлян просят помочь с поисками.

Шевченковским управлением полиции Киева разыскивается несовершеннолетняя Калачина Александра Сергеевна, 05.07.2005 г.р, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

При получении информации о возможном местонахождении девочки просим сообщать по телефону 102.

Читайте также: Под Киевом пропал 14-летний подросток
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, розыск

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:22 » Автор: Анна Мартынова
     848
     0

Похожие новости по теме

В Киеве разыскивают мальчика-подростка В Киеве разыскивают мальчика-подростка

В столице пропал 16-летний парень.

В Киеве пропал без вести подросток В Киеве пропал без вести подросток

Киевлян просят помочь с поисками.

В Киеве разыскивают 16-летнюю девушку В Киеве разыскивают 16-летнюю девушку

Киевлян просят помочь с поисками.

В Киеве разыскивают 16-летнего парня В Киеве разыскивают 16-летнего парня

Киевлян просят помочь с поисками.

В Киеве разыскивают 15-летнего подростка В Киеве разыскивают 15-летнего подростка

Киевлян просят помочь с поисками несовершеннолетнего.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх