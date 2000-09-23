Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина взял в заложники собственную мать
Он также ее порезал.
В Днепровском районе столицы спецподразделение полиции спасало заложницу. Инцидент произошел 27 сентября, на улице Строителей. Молодой человек в состоянии сильного наркотического опьянения взял в заложницы собственную мать и угрожал ей ножом, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
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Соседи вызвали на место событий полицию. Разбираться с террористом прибыл автобус со спецназом. Операция по освобождению заложницы вместе с подготовительным периодом длилась 10 минут. Пока полицейские пытались восстановить правопорядок, молодой человек успел нанести несколько ножевых ранений женщине. Но раны оказались несложными. Жизни потерпевшей ничто не угрожает..
В Днепровском районе столицы спецподразделение полиции спасало заложницу. Инцидент произошел 27 сентября, на улице Строителей. Молодой человек в состоянии сильного наркотического опьянения взял в заложницы собственную мать и угрожал ей ножом, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Читайте также: Украденную из Киево-Печерской Лавры икону удалось найти: все подробности
Соседи вызвали на место событий полицию. Разбираться с террористом прибыл автобус со спецназом. Операция по освобождению заложницы вместе с подготовительным периодом длилась 10 минут. Пока полицейские пытались восстановить правопорядок, молодой человек успел нанести несколько ножевых ранений женщине. Но раны оказались несложными. Жизни потерпевшей ничто не угрожает..
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