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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина взял в заложники собственную мать

В Киеве мужчина взял в заложники собственную матьОн также ее порезал.

В Днепровском районе столицы спецподразделение полиции спасало заложницу. Инцидент произошел 27 сентября, на улице Строителей. Молодой человек в состоянии сильного наркотического опьянения взял в заложницы собственную мать и угрожал ей ножом, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

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Соседи вызвали на место событий полицию. Разбираться с террористом прибыл автобус со спецназом. Операция по освобождению заложницы вместе с подготовительным периодом длилась 10 минут. Пока полицейские пытались восстановить правопорядок, молодой человек успел нанести несколько ножевых ранений женщине. Но раны оказались несложными. Жизни потерпевшей ничто не угрожает..
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 Теги: Киев, мать

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Сегодня, 12:13 » Автор: Анна Мартынова
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