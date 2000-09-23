Раздел: Происшествия
На Кировоградщине женщина погибла в пожаре
Дом горел в Светловодском районе.
28 сентября в 1:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в Светловодском районе. Как выяснилось на месте происшествия, горело 40 м2 домашних вещей и 56 м2 крыши жилого дома, сообщает пресс-служба спасателей. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1981 г.р. и спасли хозяина дома 1955 г.р, передает Хроника.инфо со ссылкой на centr.kr.ua.
Силами спасателей в 02:15 пожар был локализован и в 4:51 - ликвидирован. К тушению пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники 17-й Государственной пожарно-спасательной части г. Светловодска.
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Причины пожара и смерти гражданки устанавливаются.
28 сентября в 1:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в Светловодском районе. Как выяснилось на месте происшествия, горело 40 м2 домашних вещей и 56 м2 крыши жилого дома, сообщает пресс-служба спасателей. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1981 г.р. и спасли хозяина дома 1955 г.р, передает Хроника.инфо со ссылкой на centr.kr.ua.
Силами спасателей в 02:15 пожар был локализован и в 4:51 - ликвидирован. К тушению пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники 17-й Государственной пожарно-спасательной части г. Светловодска.
Читайте также: В Киеве мужчина взял в заложники собственную мать
Причины пожара и смерти гражданки устанавливаются.
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