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Раздел: Происшествия  
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Спутал с хищником: на Закарпатье грибник случайно застрелил мужчину

Спутал с хищником: на Закарпатье грибник случайно застрелил мужчинуСкончался 50-летний мужчина.

В урочище недалеко от села Грабово Мукачевского района 20-летний грибник по неосторожности застрелил местного жителя, спутав его с хищником, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

По словам полицейских, инцидент произошел 27 сентября около 18.00. Житель села Грабово Мукачевского района сообщил, что обнаружил в кустарнике в урочище "Толстый" мужчину с огнестрельным ранением.

"Правоохранители установили, что 20-летний заявитель в лесу во время сбора грибов услышал шум из зарослей и, перепутав потерпевшего с хищным животным, выстрелил в него. После совершенного житель Грабова пытался оказать неотложную помощь раненому и отвезти его в больницу. По дороге в медучреждение 50-летний мужчина скончался. После этого молодой человек запаниковал и сообщил, что нашел погибшего уже подстреленным", - рассказали в полиции.

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По данному факту открыли уголовное производство по факту убийства, совершенного по неосторожности, что предусмотрено частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины. Охотничье ружье, принадлежащее отцу парня, работники полиции изъяли.
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 Теги: Закарпатье, грибник

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Сегодня, 14:56 » Автор: Анна Мартынова
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