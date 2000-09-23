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Раздел: Происшествия  
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В Белой Церкви женщина пыталась убить спящего сына-подростка

В Белой Церкви женщина пыталась убить спящего сына-подросткаРебенку пришлось прятаться в ванной.

Жительница Белой Церкви едва не убила своего ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Инцидент произошел в марте текущего года.

Установлено, что 41-летняя местная жительница, находясь в состоянии депрессии, взяла канцелярский нож, подкралась ночью к кровати спящего 13-летнего сына и пырнула мальчика острием в шею.

Подросток проснулся и, оттолкнув мать, спрятался в ванной.

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Женщина находится под стражей. Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
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 Теги: белая церковь, убийство

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Сегодня, 16:34 » Автор: Анна Мартынова
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