Раздел: Происшествия
На Одесчине обнаружили тело без головы
Человек мог погибнуть в результате ДТП.
В Одесской области на обочине автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск нашли обезглавленное тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции региона, о найденном трупе сообщил проезжавший мимо 19-летний парень.
На месте происшествия следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции установила, что тело неизвестного имеет повреждения, характерные при ДТП. В ходе осмотра голова была найдена неподалеку.
Предварительно, следствием рассматривается версия гибели мужчины в результате дорожно-транспортного происшествия.
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Сейчас следователями устанавливаются обстоятельства ДТП и личность погибшего.
В Одесской области на обочине автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск нашли обезглавленное тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции региона, о найденном трупе сообщил проезжавший мимо 19-летний парень.
На месте происшествия следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции установила, что тело неизвестного имеет повреждения, характерные при ДТП. В ходе осмотра голова была найдена неподалеку.
Предварительно, следствием рассматривается версия гибели мужчины в результате дорожно-транспортного происшествия.
Читайте также: В Киеве назвали даты работы передвижного флюорографа в октябре
Сейчас следователями устанавливаются обстоятельства ДТП и личность погибшего.
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