» » На Одесчине обнаружили тело без головы
Раздел: Происшествия  
0

На Одесчине обнаружили тело без головы

На Одесчине обнаружили тело без головыЧеловек мог погибнуть в результате ДТП.

В Одесской области на обочине автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск нашли обезглавленное тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции региона, о найденном трупе сообщил проезжавший мимо 19-летний парень.

На месте происшествия следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции установила, что тело неизвестного имеет повреждения, характерные при ДТП. В ходе осмотра голова была найдена неподалеку.

Предварительно, следствием рассматривается версия гибели мужчины в результате дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также: В Киеве назвали даты работы передвижного флюорографа в октябре

Сейчас следователями устанавливаются обстоятельства ДТП и личность погибшего.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Одесская область, убийство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:02 » Автор: Анна Мартынова
     106
     0

Похожие новости по теме

В Киеве нашли обезглавленное тело мужчины В Киеве нашли обезглавленное тело мужчины

Страшную находку обнаружили в Святошинском районе.

Киев: во дворе жилого дома обнаружили обезглавленное тело Киев: во дворе жилого дома обнаружили обезглавленное тело

[b]Тело мужчины нашли во время ремонтных работ. [/b]

Херсон: в бассейне фонтана обнаружили тело мужчины Херсон: в бассейне фонтана обнаружили тело мужчины

Тело нашли на территории парка.

На Одесчине в реке нашли тело мужчины На Одесчине в реке нашли тело мужчины

Обстоятельства происшествия устанавливают.

ЧП на Кировоградщине: в водоеме нашли тело мужчины ЧП на Кировоградщине: в водоеме нашли тело мужчины

Причина и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх