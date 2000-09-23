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Раздел: Происшествия  
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Во Львове загорелось такси с пассажирами

Во Львове загорелось такси с пассажирамиСпасатели прибыли за считанные минуты и быстро потушили огонь

Во Львове такси с пассажирами загорелось посреди дороги – возгорание под капотом, в моторном отсеке, возникло прямо во время движения автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По словам очевидцев, из машины выбежали двое пассажиров и водитель. 27-летний водитель сообщил спасателям, что горит его Skoda. Пожарные прибыли быстро и уже через несколько минут погасили огонь и предотвратили угрозу взрыва. Обошлось без пострадавших.

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"Огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля. Во время возникновения пожаров в автомобиле стоит помнить, что автомобиль довольно быстро сгорает – буквально за три-пять минут автомобиль может быть полностью уничтожен. Потому, если вы увидели, что под капотом есть задымление – необходимо сразу остановиться, взять огнетушитель, который должен быть в автомобиле, и ликвидировать пожар", – объяснил Игорь Курус, спикер управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
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 Теги: Львов, такси

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Сегодня, 19:38 » Автор: Татьяна Ларина
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