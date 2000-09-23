Во Львове загорелось такси с пассажирами

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В трёх районах Киева за сутки загорелись два автомобиля и маршрутное такси. По сообщениям пресс-службы ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, первое сообщение о пожаре поступило в 13:27 18 апреля. У автомобиля Skoda загорелся моторный отсек во время движения по улице Васильковской. Огонь уничтожил