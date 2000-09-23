Раздел: Происшествия
Во Львове загорелось такси с пассажирами
Спасатели прибыли за считанные минуты и быстро потушили огонь
Во Львове такси с пассажирами загорелось посреди дороги – возгорание под капотом, в моторном отсеке, возникло прямо во время движения автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По словам очевидцев, из машины выбежали двое пассажиров и водитель. 27-летний водитель сообщил спасателям, что горит его Skoda. Пожарные прибыли быстро и уже через несколько минут погасили огонь и предотвратили угрозу взрыва. Обошлось без пострадавших.
Читайте также: В Чернигове загорелась маршрутка с пассажирами. Видео
"Огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля. Во время возникновения пожаров в автомобиле стоит помнить, что автомобиль довольно быстро сгорает – буквально за три-пять минут автомобиль может быть полностью уничтожен. Потому, если вы увидели, что под капотом есть задымление – необходимо сразу остановиться, взять огнетушитель, который должен быть в автомобиле, и ликвидировать пожар", – объяснил Игорь Курус, спикер управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
Во Львове такси с пассажирами загорелось посреди дороги – возгорание под капотом, в моторном отсеке, возникло прямо во время движения автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По словам очевидцев, из машины выбежали двое пассажиров и водитель. 27-летний водитель сообщил спасателям, что горит его Skoda. Пожарные прибыли быстро и уже через несколько минут погасили огонь и предотвратили угрозу взрыва. Обошлось без пострадавших.
Читайте также: В Чернигове загорелась маршрутка с пассажирами. Видео
"Огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля. Во время возникновения пожаров в автомобиле стоит помнить, что автомобиль довольно быстро сгорает – буквально за три-пять минут автомобиль может быть полностью уничтожен. Потому, если вы увидели, что под капотом есть задымление – необходимо сразу остановиться, взять огнетушитель, который должен быть в автомобиле, и ликвидировать пожар", – объяснил Игорь Курус, спикер управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
200
0
Также советуем посмотреть
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
- В Украине совсем не старые руководители
- Российский «Сбербанк» насмешил нелепой рекламой
- КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
- Почему идут атаки на НАБУ
- Боевики на Донбассе устроили новые секретные базы, - разведка
- Если устанет: королеве Британии подарили руку-автомат
- Россия можно назвать «Винни Пухом»
- В МВД заявили о раскрытии ряда дел по нападениям на активистов
- ВСУ на Донбассе отбили атаку ДРГ боевиков
- Стали известны новые данные о состоянии Сенцова
- Соцсети высмеяли новую скульптуру в Киеве
- Двум бывшим беркутовцам вручили подозрения в разгоне Евромайдана
- Повелитель енотов: американец устроил концерт для животных и прославился
- Буйный пассажир самолета решил «заглянуть» к пилотам, чтобы зарядить телефон
- Сеть насмешили киевские коммунальщики, пытающиеся защитить мусорку от «угона»
- На Донбассе ликвидировали известную террористку «Сирену»
Оставьте свой комментарий