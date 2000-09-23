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Раздел: Происшествия  
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В Киеве "заминировали" поезд

В Киеве "заминировали" поезд На спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на площади Вокзальной заминирован поезд сообщением Киев-Мариуполь.

На столичном железнодорожном вокзале с поезда Киев-Мариуполь эвакуировали 700 пассажиров из-за сообщения о заминировании. Информация поступила правоохранителям в 18.42 пятницы, 28 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи. Правоохранители эвакуировали более 700 пассажиров.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета территориального управления полиции.

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Ранее киевские правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о минировании собора. А до этого, 18 сентября, в Киеве "заминировали" Оболонский суд. В это время там проходило заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
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 Теги: Киев, поезд

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Сегодня, 21:14 » Автор: Татьяна Ларина
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