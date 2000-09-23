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Раздел: Происшествия  
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В Днепре произошло тройное ДТП с участием машины похоронной службы

В Днепре произошло тройное ДТП с участием машины похоронной службыОбошлось без пострадавших.

28 сентября, около 19:30, на Новом мосту случилось ДТП. Столкнулись Opel, Chevrolet и Mercedes Sprinter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Одна из машин принадлежит похоронной службе «РЕКВІЄМ».

По словам водителей, на мосту была обычная тянучка. «Я увидел, что затормозил Opel и тоже притормозил. Между нами было метр-полтора», - рассказал водитель Chevrolet. Водитель служебного автомобиля Mercedes не успел среагировать и случилось тройное столкновение.

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Обошлось без пострадавших.

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 Теги: Днепр

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Сегодня, 22:52 » Автор: Татьяна Ларина
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