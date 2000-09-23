Раздел: Происшествия
Житель Херсонщины хотел убить себя бутылкой
Пьяный мужчина пытался зарезать себя бутылкой
В поселке Виноградово Олешковского района молодой мужчина решил свести счеты с жизнью с помощью бутылки, однако ему повезло остаться в живых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Происшествие произошло возле одного из местных магазинов, где компания мужчин отдыхала, распивая спиртное. Неожиданно 29-летний сельчанин схватил бутылку, разбил, а получившуюся «розочку» вонзил себе в область брюшной полости.
Товарищи, которые находились вместе с ним, не ожидали такого поворота событий, так как никто не буянил и не ссорился, парни просто спокойно отдыхали, это же подтвердила и продавщица магазина. Потерпевший горе-самоубийца доставлен в больницу. Его удалось спасти.
Напомним, аномально высокие среднемесячные температуры в США и Мексике оказались связаны с небольшим приростом числа суицидов и таким же небольшим снижением психологического благополучия. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.
Читайте также: Житель Херсонщины зарезал сам себя
Глобальное изменение климата и сопутствующие ему процессы сказываются на здоровье людей напрямую, когда, например, экстремальные погодные явления приводят к росту смертности (так было в Москве в 2010 году, когда жара и загрязнение воздуха от природных пожаров вызвали не менее 11 тысяч преждевременных смертей, в основном у пожилых людей).
В поселке Виноградово Олешковского района молодой мужчина решил свести счеты с жизнью с помощью бутылки, однако ему повезло остаться в живых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Происшествие произошло возле одного из местных магазинов, где компания мужчин отдыхала, распивая спиртное. Неожиданно 29-летний сельчанин схватил бутылку, разбил, а получившуюся «розочку» вонзил себе в область брюшной полости.
Товарищи, которые находились вместе с ним, не ожидали такого поворота событий, так как никто не буянил и не ссорился, парни просто спокойно отдыхали, это же подтвердила и продавщица магазина. Потерпевший горе-самоубийца доставлен в больницу. Его удалось спасти.
Напомним, аномально высокие среднемесячные температуры в США и Мексике оказались связаны с небольшим приростом числа суицидов и таким же небольшим снижением психологического благополучия. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.
Читайте также: Житель Херсонщины зарезал сам себя
Глобальное изменение климата и сопутствующие ему процессы сказываются на здоровье людей напрямую, когда, например, экстремальные погодные явления приводят к росту смертности (так было в Москве в 2010 году, когда жара и загрязнение воздуха от природных пожаров вызвали не менее 11 тысяч преждевременных смертей, в основном у пожилых людей).
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